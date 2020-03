Moreirense empata na Luz e atira Benfica para o segundo lugar da Liga

JN/Agências Ontem às 23:49 Facebook

O Benfica perdeu hoje a liderança da I Liga de futebol, ao empatar com o Moreirense (1-1), em jogo da 23.ª jornada e em que Pizzi desperdiçou uma grande penalidade e o treinador Bruno Lage foi vaiado.

Depois de uma primeira parte sem golos, Fábio Abreu, aos 67 minutos, colocou o Moreirense a vencer, somando o quinto jogo consecutivo a marcar, tendo Pizzi, aos 90+1, igualado na recarga de uma grande penalidade que ele próprio falhou.

Com este resultado, o Benfica desceu para o segundo lugar, com 58 pontos, menos um do que o agora líder F. C. Porto, enquanto o Moreirense é 11.º, com 27, em igualdade com o Vitória de Setúbal.

O Benfica, que repetiu o 'onze' que venceu o Gil Vicente (1-0) na última jornada, apenas se pode queixar de si próprio e das más opções do treinador Bruno Lage, que insistiu em manter Pizzi em campo depois deste se revelar um 'elemento a menos', jogando de forma precipitada, falhando passes sucessivos, tendo inclusive desperdiçado duas grande penalidades, menorizando o prejuízo na última, uma vez que marcou na recarga.

A saída de Taarabt, aos 74 minutos, foi outro sinal de que o público da Luz está insatisfeito com o rendimento da equipa, até porque o marroquino foi o jogador que mais desequilíbrio causou e quase nunca perdeu a bola. De realçar que Bruno Lage saiu do relvado antes da equipa e sob um coro de assobios.

Depois de uma primeira parte em que o Benfica foi claramente superior ao Moreirense, embora tenha ficado latente a falta de clarividência no momento do remate para a baliza, muito por 'culpa' do guarda-redes Mateus Pasinato, que esteve em bom plano ao defender os remates de Rafa, Taarabt e Pizzi. Ainda assim, o excelente trabalho do guarda-redes brasileiro não justifica tudo, porque Carlos Vinicius, aos 24 minutos, Rúben Dias, aos 37, e Grimaldo, aos 39, não tiveram engenho necessário para colocar o Benfica na condição de vencedor ao intervalo.

O Moreirense, bem posicionado defensivamente, apostou em jogadas de contra-ataque, procurando explorar as debilidades defensivas do Benfica, nomeadamente no seu lado direito - Tomás Tavares sentiu grandes dificuldades para travar as incursões de Gabrielzinho - e podia também ter marcado, mas Fábio Abreu, aos 13 e 25 minutos, e João Aurélio, aos 31, não conseguiram levar a melhor sobre Vlachodimos.

Na segunda parte, Pizzi desperdiçou a oportunidade de colocar o Benfica na condição de vencedor, aos 49 minutos, ao falhar uma grande penalidade, após corte com o braço por parte de Gabrielzinho.

O capitão dos 'encarnados' voltou a estar em destaque, pela negativa, ao controlar a bola com o braço num remate de Tomás Tavares, esta sobrou para Rafa que a introduziu na baliza do Moreirense. Após consulta das imagens do VAR, o árbitro leiriense Fábio Veríssimo anulou o golo, aos 52 minutos.

A entrada de Dyego Sousa, aos 61 minutos, para o lugar do alemão Julian Weigl, coincidiu com a descida no terreno do 'endiabrado' Taarabt e, logo aos 62, o internacional português testou os reflexos de Mateus Pasinato, com um cabeceamento após canto cobrado por Pizzi.

Completamente balanceado no ataque, o Benfica foi surpreendido por Fábio Abreu, aos 67 minutos, após assistência de Abdu Conte, na esquerda.

Com o Benfica em busca do empate, tudo se poderia ter complicado para os 'encarnados' aos 81 minutos, quando Pedro Nuno aproveitou a passividade de Rúben Dias e Tomás Tavares e apareceu na cara de Vlachodimos, à entrada da área, mas rematpou ao lado.

Pizzi acabaria por 'lavar a cara' aos 90+1, ao fazer o golo da igualdade, não sem antes ter falhado nova grande penalidade, que castigou uma carga de Alex Soares sobre Cervi. Na recarga, após defesa para frente de Mateus Pasinato, fez o 1-1.

Com oito minutos de tempo de compensação, o Benfica ainda procurou chegar ao golo da vitória, mas pela frente voltou a encontrar a 'muralha' Mateus Pasinato, que defendeu o cabeceamento de Dyego Sousa, aos 90+4.