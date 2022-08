Moreirense garante Ofori por empréstimo

Passe pertence ao Famalicão, mas na época passada o ganês jogou em Israel.

O médio Lawrence Ofori, de 24 anos, é reforço do Moreirense até final da temporada. O jogador ganês chega por empréstimo do Famalicão, mas na temporada passada representou os israelitas do Ashdod.



Em Portugal, Lawrence Ofori já representou o Leixões, o Feirense e o Arouca. Ao serviço dos arouquenses, festejou a subida à Liga em 2020/2021.



Ofori junta-se a Hugo Gomes e Sylla (ex-Rio Ave), David Bruno (ex-Estoril), Rafael Santos (ex-Apoel), Luís Rocha (ex-Chaves), Pedro Aparício (ex-Mafra), Madson (ex-Estrela da Amadora) e João Camacho (ex-Nacional da Madeira) no grupo de caras novas para a época 2022/2023.