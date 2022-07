Moreirense inicia nova época com três reforços

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:44 Facebook

Pedro Aparício, Luís Rocha e Alhassane Sylla foram as novidades no arranque da preparação da nova temporada do emblema de Moreira de Cónegos.

O Moreirense, que na próxima época irá disputar a Liga 2, regressou aos trabalhos na manhã de hoje.

Num coletivo que será liderado por Paulo Alves, Pedro Aparício (ex Mafra), Luís Rocha (ex Chaves) e Alhassane Sylla (ex Rio Ave), foram as novidades do primeiro dia.

Os primeiros dias são destinados a exames médicos e o primeiro treino no relvado está agendado para a próxima segunda-feira.

Da temporada passada transitam os guarda-redes Kewin Silva e Pasinato, os defesas Artur Jorge, Pedro Amador, Frimpong e Matheus Silva, os médios Ibrahima, Sori Mané, Fábio Pacheco, Gonçalo Franco, Rúben Ismael e Jambor, e os avançados Galego, Walterson, Yan Matheus, Derik Lacerda e André Luís.