Moreirense leva adepto a conhecer o plantel

Nos minutos finais do Moreirense-Vizela era notório o nervosismo entre os adeptos dos cónegos, mas houve uma imagem, em específico, da bancada que terá ficado marcada na mente dos responsáveis do clube.

João Coelho, adepto do Moreirense, apareceu na imagem televisiva a escutar, através do rádio, o que presumivelmente era o relato do encontro entre Tondela e Boavista, sendo que os beirões não podiam ganhar para o Moreirense ter direito a um lugar no play-off de permanência. Os nervos e a ansiedade eram visíveis no rosto de João Coelho, que no final da partida terá ficado bastante feliz pelo desfecho.

Como forma de "premiar" o sentimento que este adepto nutre pelo clube, o emblema de Moreira de Cónegos levou o João Coelho a conhecer todo o plantel e contar as emoções vividas no dia do jogo contra o Vizela.

Para se manter na Liga o Moreirense vai ter de defrontar o Chaves (Liga 2), em play-off, com jogos agendados para dia 21 e 29 de maio.