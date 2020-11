Moreirense-Paços e Estoril-Cova da Piedade já têm data

JN Hoje às 22:20 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou esta sexta-feira as novas datas dos jogos Moreirense-Paços de Ferreira, da Liga, bem como dos jogos da LigaPro do Cova da Piedade com o Estoril e com o Benfica B.

O jogo da sétima jornada da Liga que opõe os cónegos aos pacenses foi adiado para o dia 1 de dezembro, pelas 21.45 horas.

O embate dos piedenses no terreno do Estoril, da oitava jornada da LigaPro, que se iria realizar a 30 de outubro, mas os visitantes não compareceram por estarem em isolamento profilático, foi reagendado para o dia 14 de novembro, às 11 horas.

Também o encontro do Cova da Piedade com o Benfica B, da nova ronda, marcado para este fim de semana, foi adiado para o dia 25 de novembro, às 18 horas.

A informação das novas datas foi dada através de um comunicado publicado no site oficial da LPFP, no qual o organismo explicou os procedimentos adotados no âmbito da pandemia de covid-19 para tentar travar a evolução da doença no futebol profissional, que envolveu os departamentos médicos das equipas.

"O envolvimento e compromisso de todos visava permitir o desenrolar da competição com vista a assegurar a possibilidade de mantermos viva a atividade, tal desiderato só será alcançado com a séria ponderação das dificuldades que se nos apresentam e que não podemos controlar", salienta a Liga de Clubes no documento, realçando que o calendário da época 2020/21, "prejudicado pela prorrogação imprescindível da época transata não comportar o recorrente adiamento de jogos fora das situações expressamente previstas nos regulamentos".

A LPFP recorda que as sociedades desportivas aprovaram que a "sobreveniência de um caso de infeção por SARS-COV-2 não constituiu motivo de força maior, antes constituindo um alerta para a adoção, imediata, de medidas de contenção", no entanto, face à atual propagação do coronavírus dentro dos planteis, que atinge "um número muito significativo de jogadores", o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol entendeu "que, o isolamento da totalidade do plantel por decisão da autoridade de saúde configura causa de justificação bastante para a falta de comparência ao jogo".

Tendo por base a decisão deste órgão federativo, a Liga de Clubes não teve outra solução que não a de "sufragar a posição expressa do CD da FPF e dar cumprimento ao mesmo, reagendando os jogos cujas autoridades de saúde atestem que o plantel não cumpre o disposto no n.º 2 do Ponto 12 do Plano já identificado por estar em quarentena ou isolamento profilático".