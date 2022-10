Moreirense perde ao fim de 11 jornadas

O Moreirense saiu derrotado pela primeira vez na época 2022/23, ao perder na visita ao terreno do Benfica B (2-1).

A equipa de Moreira de Cónegos até chegou primeiro à vantagem, por intermédio de André Luís, mas Gerson Sousa empatou a partida, aos 16 minutos. Muito perto do intervalo, Pedro Santos deixou as jovens águias na frente do marcador. O equilíbrio entre as duas formações tornou escasso o número de oportunidades claras de golo e o resultado não voltou a mexer até ao final do encontro.

Este resultado traz a primeira derrota ao Moreirense, nesta temporada, e quebra um ciclo vitorioso de 12 jogos, em todas as competições.

Ainda assim, o emblema nortenho mantém-se isolado no comando da Liga 2, com 28 pontos, mais nove que o segundo classificado, Benfica B, com 19.