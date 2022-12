Moreirense perde pontos pela primeira vez em casa frente ao Estrela da Amadora

JN/Agências Hoje às 16:55 Facebook

Moreirense e Estrela da Amadora empataram, este sábado, sem golos na partida que encerrou a 14.ª jornada da Liga 2 portuguesa de futebol, com o líder do segundo escalão a perder pela primeira vez pontos em casa.

Esta foi a primeira vez que a equipa comandada por Paulo Alves, que lidera a prova com 33 pontos, mais cinco do que o segundo classificado Farense, não conseguiu vencer em casa, enquanto o Estrela da Amadora, que é terceiro com 23, contabiliza o sexto jogo consecutivo sem perder no campeonato.

Em Moreira de Cónegos, a primeira oportunidade aconteceu logo aos três minutos, com o Moreirense a desperdiçar o golo. Na sequência de um pontapé de canto, Walterson ficou em posição privilegiada, de frente para a baliza, mas fez o mais difícil e rematou ao lado.

Na resposta, no minuto seguinte, o Estrela da Amadora também esteve muito perto de se colocar na frente, com Ronald Pereira a atirar forte à baliza, mas Kewin a negar-lhe o golo.

O jogo estava intenso e muito interessante quando, com apenas cinco minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Estrela da Amadora. João Silva foi chamado a marcar, mas o guarda-redes defendeu.

A partida manteve-se equilibrada até ao intervalo, no entanto, sem grandes oportunidades de perigo, à exceção de um lance de Guzmán já bem perto do intervalo: o jogador do Estrela da Amadora rematou com perigo à baliza do Moreirense, mas a bola saiu ligeiramente ao lado.

Depois de uma boa primeira parte, a segunda metade apresentou-se completamente distinta e muito menos interessante.

Aos 63 minutos, André Luís esteve perto do golo do Moreirense, mas o central do Estrela da Amadora desviou o remate para canto afastando o perigo.

Ainda assim, as oportunidades foram muito escassas e o nulo acabou por ser o resultado mais justo em Moreira de Cónegos.

Ficha do jogo

Jogo disputado no Estádio do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense -- Estrela da Amadora, 0-0.

Equipas:

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Rocha, Rafael Santos, Frimpong, Alan (Aparício, 68), Fábio Pacheco (Ofori, 46), Franco, Camacho (Steven Petkov, 89), André Luís (Platiny, 67) e Walterson (Madson, 46).

(Suplentes: Sérgio Dutra, Hugo Gomes, Aparício, Soriano Mané, Pedro Amador, Madson, Ofori, Steven Petkov e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

- Estrela da Amadora: Brígido, Miguel Lopes (Diogo Salomão, 64), Feratovic, Omurwa, Jean Felipe, Latyr Fall (Guzmán, 19), Aloísio, João Reis, Gustavo Henrique (Balbúrdia, 64), João Silva (Ronaldo, 57) e Ronald (Régis, 57).

(Suplentes: António Filipe, Balbúrdia, Diogo Salomão, Ronaldo, Shinga, Guzmán, Lucão, Régis e Erivaldo).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Lopes (29), Fábio Pacheco (44), André Luís (58), Omurwa (59), Jean Filipe (68), Régis (78) e Rafael Santos (88).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.