Moreirense pontua em dia de aniversário

Um golo tardio de André Luís permitiu ao Moreirense salvar um ponto na receção ao Paços de Ferreira (1-1), em dia do 83.º aniversário do clube de Moreira de Cónegos. Lucas Silva fez o golo pacense.

Os comandados de João Henriques apareceram motivados para regressar às vitórias depois de uma boa exibição em Alvalade, onde protagonizaram bons momentos de futebol apesar da derrota pela margem mínima, e os pacenses precisavam de voltar aos golos depois de dois nulos nos embates com Arouca e Braga.

A equipa de Jorge Simão até começou melhor e aos 22 minutos já se gritava golo de Maracas, mas a desilusão abateu-se nos rostos dos visitantes, pois o lance foi invalido por posição irregular. Contudo ficava o primeiro aviso.

O primeiro tempo foi-se desenrolando, sempre num registo marcado pelo equilíbrio e pelas escassas oportunidades claras de golo, uma vez que não se registou qualquer remate à baliza neste período.

O descanso trouxe alguma animação ao encontro e, aos 64 minutos, Lucas Silva estava no sítio certo, à hora certa, para receber a bola sozinho dentro da área cónega e inaugurar o marcador.

O Moreirense esboçou uma reação, mas a equipa de Jorge Simão conseguiu recuperar o controlo do jogo. Na fase mais calma, quando parecia que a vitória já não iria fugir aos pacenses, André Luís aproveitou um lance de bola parada para selar o resultado final, ainda que a bola tenha sido desviada por um jogador dos "castores". Uma prenda que vale um ponto.

Já em tempo de desconto Jorge Silva desferiu um cabeceamento com selo de golo, mas Kewin Silva respondeu presente com uma grande defesa.

Com este resultado o Moreirense sobe ao 14.º lugar, com oito pontos, e o Paços de Ferreira fica na décima posição, com 11.