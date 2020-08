Moreirense regressa ao trabalho com quatro reforços

JN/Agências Ontem às 19:11 Facebook

O Moreirense começou esta segunda-feira a preparação da época 2020/21, com 22 jogadores a marcarem presença nos exames médicos, quatro deles reforços, adiantou o clube cónego no site oficial.

O guarda-redes Kewin, oriundo dos brasileiros do Mirassol, o central Nahuel Ferraresi, emprestado pelos ingleses do Manchester City após ter jogado pelo F. C. Porto B na época passada, o lateral-esquerdo Pedro Amador, contratado ao Sporting de Braga, e o extremo Yan, cedido pelos brasileiros do Palmeiras, são as novidades já oficializadas, tendo comparecido ao primeiro dia de trabalho.

O grupo treinado por Ricardo Soares recebeu ainda três jogadores emprestados na época transata: o médio Iddriss, que jogou no Felgueiras, do Campeonato de Portugal, e os avançados Malik Abubakari, que representou o Fafe, também do terceiro escalão, e Lucas Rodrigues, que jogou no Mafra, da LigaPro.

O plantel inclui ainda 15 futebolistas que representaram o Moreirense na temporada 2019/20: o guarda-redes Pasinato, os defesas D'Alberto, Rosic, Steven Vitória, Abdu Conte e Djavan, os médios Sori Mané, Ibrahima, Fábio Pacheco, Luiz Henrique, Alex Soares, Filipe Soares e Pedro Nuno, bem como os avançados Luís Machado e Fábio Abreu, melhor marcador da equipa na Liga, com 13 golos.

Quando a época anterior estava ainda em curso, o Moreirense perdeu o defesa Iago (Al Taawon), o extremo Bilel e o avançado Texeira, trio de jogadores que terminavam contrato a 30 de junho.

Após o fim da temporada, saíram outros cinco jogadores que terminaram o contrato com a equipa de Guimarães em junho de 2020: os guarda-redes Trigueira e Nuno Macedo, que rumou ao Estoril, da LigaPro, o lateral-direito João Aurélio, o defesa-central Halliche e o ponta de lança Nenê. Nuno Santos regressou ao Benfica, Gabrielzinho foi para o Rio Ave e Luther Singh para o S. C. Braga.

O Moreirense cumpre o primeiro treino na quarta-feira e realiza o estágio de pré-época entre 24 e 29 de agosto, em Ofir, no concelho de Esposende.

Plantel do Moreirense para 2020/21:

Guarda-redes: Pasinato e Kewin (Mirassol).

Defesas: D'Alberto, Rosic, Steven Vitória, Nahuel Ferraresi (F. C. Porto B), Abdu Conté, Djavan e Pedro Amador (S. C. Braga).

Médios: Sori Mané, Ibrahima, Fábio Pacheco, Luiz Henrique, Alex Soares, Filipe Soares, Pedro Nuno e Iddriss (Felgueiras).

Avançados: Luís Machado, Yan (Palmeiras), Lucas Rodrigues (Mafra), Malik Abubakari (Fafe) e Fábio Abreu.