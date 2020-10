JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Moreirense venceu, este domingo, na receção ao Marítimo, por 2-1, na quinta jornada da Liga, regressando aos triunfos depois de três jogos sem vencer.

A jogar em casa, o Moreirense adiantou-se no marcador com um autogolo de Fábio China, aos 21 minutos, com Pedro Nuno a aumentar a vantagem aos 45+2, numa altura em que o Marítimo já jogava com menos um, devido à expulsão de Jean (36), acabando por reduzir através de Zainadine, aos 89.

Com esta vitória o Moreirense, que não vencia desde a primeira jornada, está em quarto lugar, com oito pontos, enquanto o Marítimo, que somou a segunda derrota consecutiva, está em nono, com seis pontos.

Veja o resumo do jogo: