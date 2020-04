Moreirense regressa segunda-feira aos treinos no relvado

JN/Agências Hoje às 23:20 Facebook

O Moreirense confirmou esta quinta-feira o regresso aos treinos no relvado a partir de segunda-feira, depois de o Governo ter autorizado o regresso da Liga, interrompida devido à pandemia de Covid-19.

"O Moreirense Futebol Clube informa que, em virtude das declarações do primeiro-ministro, António Costa, acerca do retorno da I Liga de futebol, o plantel principal irá regressar ao trabalho de forma individualizada, na próxima segunda-feira", lê-se numa nota publicada na rede social Facebook pelo emblema de Moreira de Cónegos.

O Moreirense esclareceu ainda que o regresso aos treinos no relvado vai decorrer "dentro das normas sanitárias estabelecidas pela DGS", com a "monitorização do departamento médico do clube" e o "objetivo de diminuir ao máximo os fatores de propagação da Covid-19 para todo o plantel e o respetivo staff".