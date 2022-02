Moreirense respira melhor após afundar Belenenses SAD

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:51 Facebook

Equipa minhota garantiu um triunfo importante e fica a um ponto do Tondela.

O Moreirense deixou os lugares de despromoção, ficou a um ponto do Tondela, e deixou o Belenenses SAD cada vez mais distante dos lugares de permanência. O jogo, cujo triunfo foi favorável aos minhotos, por 4-1, esteve distante do brilhantismo, mas valeu pelos golos.

Se, na primeira parte, o jogo foi ríspido e com muitas paragens, agravado pela expulsão de Ndour e escassos cinco minutos de compensação, o segundo tempo não trouxe grandes novidades. Os locais tiveram maior iniciativa e foram para o intervalo em vantagem, com golos de Yan Matheus e Pablo, este último já com o Belenenses SAD reduzido a dez elementos. Abel Camará, um dos mais inconformado na equipa azul, também festejou.

Nos segundos 45 minutos, com mais um elemento em campo, Ricardo Sá Pinto viu o coletivo de Moreira de Cónegos gerir com tranquilidade as incidências da partida e, com a mesma serenidade, chegar a um resultado gordo no marcador. Primeiro, por intermédio de André Luís e, na reta final da partida, pelo recém-entrado Derik Lacerda.

