Moreirense-Santa Clara: Eficácia açoriana na base do sucesso

O Santa Clara deu seguimento ao bom momento na Liga, vencendo no reduto do Moreirense, por 0-2, com golos de Ricardinho e Mohebi. Mário Silva permanece invicto no comando técnico dos açorianos. Já Ricardo Sá Pinto, depois do triunfo em Vizela e do empate no Estádio da Luz, com o Benfica, não teve a estreia desejada nos jogos em casa.

O primeiro tempo foi pobre. Houve muita vontade, mas escassas ocasiões de golo. O respeito foi mútuo e o desequilíbrio surgiu já no período de compensação, com um remate cruzado de Ricardinho a colocar o Santa Clara em vantagem ao intervalo.

O descanso foi bom conselheiro para as equipas e para o público presente. O espetáculo melhorou significativamente e o Moreirense foi crescendo no encontro. Ricardo Sá Pinto foi audaz nas substituições e as entradas de Derik Lacerda e André Luís, para as vagas de Pablo Santos e Walterson, deram vivacidade ao coletivo e maior capacidade ofensiva. O perigo rondou mais vezes a baliza defendida por Marco, mas sem o perigo desejado pelo treinador dos vimaranenses.