Moreirense sobrevive em Barcelos e soma vitória importante

Gilistas voltam a dar-se mal em vantagem numérica, num jogo em que acertaram por quatro vezes nos ferros da baliza adversária. Cónegos ganham um importante balão de oxigénio na luta pela permanência na Liga.

A primeira parte do dérbi minhoto foi viva e ficou marcada pelas duas bolas no ferro da baliza cónega, por Fran Navarro, após mau atraso de Artur Jorge, e Leautey, na sequência da melhor jogada do primeiro tempo.

Os dois lances aconteceram num espaço de poucos minutos e antecederam a melhor chance do Moreirense, desperdiçada por Rafael Martins, na recarga a uma defesa incompleta de Frelih.

Nos instantes iniciais da segunda parte, Fábio Pacheco foi expulso, por falta sobre o isolado Fran Navarro, deixando a equipa de Sá Pinto em dificuldades.

No entanto, tal como aconteceu em Arouca, na ronda anterior, o Gil Vicente não se deu bem a jogar em superioridade numérica e viu o adversário construir uma vantagem de dois golos, bisou Jefferson.

Ainda houve tempo para mais uma bola ao ferro da baliza do Moreirense, a terceira no jogo, desta feita após remate de Elder Santana, e para o tento de hora dos locais, apontado por Samuel Lino. Na compensação, foi a vez de Boubacar acertar no poste da baliza do Moreirense.

No entanto, a vitória não fugiria aos cónegos, que com os três pontos somados em Barcelos subiram ao penúltimo lugar, com 23 pontos. Já os gilistas mantêm-se no 5.º posto, com 46 pontos.