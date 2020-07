Moreirense vence e complica vida ao Belenenses SAD

JN/Agências Ontem às 22:16 Facebook

O Moreirense ganhou, este sábado, na visita ao aflito Belenenses SAD, por 1-0, no fecho da 31.ª jornada da Liga, com os azuis a desperdiçarem um penálti nos descontos.

A equipa de Moreira de Cónegos, que não perdeu nos últimos cinco jogos, marcou o único golo da partida, disputada na Cidade do Futebol, em Oeiras, aos 50 minutos, por Nuno Santos, com Nuno Coelho a desperdiçar uma grande penalidade aos 90+9.

Com esta vitória, o Moreirense está em oitavo lugar, com 42 pontos, em situação tranquila na tabela classificativa, enquanto o Belenenses SAD, que não vence há seis jogos (quatro derrotas e dois empates), está em 14.º, com 31 pontos, mais quatro que o Portimonense, primeira equipa em zona de despromoção.