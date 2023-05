Moreirense vence o Covilhã em jogo com dez golos

JN Hoje às 22:08 Facebook

O Moreirense venceu, esta quinta-feira, o Covilhã por 6-4, em jogo a contar para a Liga 2.

Ninguém se preocupou muito em defender em Moreira de Cónegos. O Moreirense venceu o Covilhã por 6-4, num jogo que já tinha cinco golos à meia hora. Ambas as equipas entraram em campo já a saber o desfecho da Liga 2: o Moreirense já era campeão e o Covilhã estava destinado à descida de divisão.

Ao intervalo, a partida já tinha sofrido três reviravoltas no marcador e estava 4-3 a favor do Moreirense. No começo da segunda parte, os adeptos assistiram a três golos em dez minutos, que fixaram o resultado final em 6-4.

Dez golos num jogo é um feito raro. Esta época, o Moreirense já tinha goleado o Benfica B por 7-4, o encontro com mais golos na temporada. O desafio desta quinta-feira contra o Covilhã tornou-se na segunda partida com mais golos na época, superando o 6-3 entre o Feirense e o Benfica B e o 5-2 do Farense-Benfica B