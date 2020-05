Moreirense volta ao relvado com jogadores repartidos por dois recintos

Lusa Hoje às 01:23 Facebook

O Moreirense distribuiu, esta segunda-feira, os 26 futebolistas do plantel por dois recintos com o regresso dos treinos ao relvado, após o confinamento ditado pela pandemia de covid-19, avançou à Lusa fonte oficial do clube.

Cerca de metade do plantel treinado por Ricardo Soares esteve no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, enquanto os restantes jogadores trabalharam a cerca de cinco quilómetros de Moreira de Cónegos, no Campo das Oliveiras, em Serzedelo, outra vila do concelho de Guimarães, acrescentou a fonte.

Para se garantir que os treinos decorriam individualmente, em concordância com o que "está protocolado com a Direção-Geral da Saúde (DGS)", alguns grupos de atletas trabalharam entre as 9 e as 10 horas, outros entre as 10 e as 11 horas e outros entre as 11 horas e o meio dia, esclareceu ainda a fonte do Moreirense.

A equipa minhota pensa seguir o mesmo plano de treinos até ao momento em que for possível começar a treinar em grupo, prevendo-se que os testes de rastreio à covid-19 junto da estrutura do futebol sejam realizados por essa altura.

À semelhança de outros emblemas do principal campeonato português, o Moreirense, oitavo classificado, com 30 pontos, regressou esta segunda-feira ao trabalho no âmbito das medidas de desconfinamento aprovadas pelo Governo, que preveem ainda a realização das 10 jornadas em falta a partir de 30 e 31 de maio, à porta fechada.