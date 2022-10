Moreno: "Já vi marcar penáltis daqueles no nosso campeonato"

O treinador do Vitória de Guimarães considerou que ficou uma grande penalidade por assinalar a favor dos vimaranenses no jogo com o Benfica e deixou elogios à exibição dos jogadores.

"Eu já vi o lance. E já vi marcar penáltis daqueles no nosso campeonato. No outro lance é claramente penálti sobre o André André. Não consigo perceber porque não foi chamado o VAR. Mas, não quero alongar-me mais, mas é um lance muito claro. Dentro do equilíbrio do jogo, era uma oportunidade flagrante que poderia ter-nos permitido somar os três pontos", começou por dizer Moreno, destacando a competência dos jogadores vimaranenses.

PUB

"Não passámos a ser uma 'superequipa'. Não vamos ficar 'frustrados' com um empate com o Benfica, após a forma como o jogo decorreu. Temos de perceber aquilo que o Benfica cria aos adversários. Um empate frente a uma equipa que ainda não perdeu é positivo. Não foi o melhor jogo a nível técnico, mas dou aos parabéns aos nossos atletas, pela forma como interpretaram o que se fez ao longo da semana. Se não tivessem sabido interpretar, o Benfica teria ganhado em Guimarães. Dá-me um prazer enorme ver miúdos de 20 anos a fazerem uma exibição fantástica, contra um adversário fortíssimo. O Ibrahima Bamba esteve muito bem. É um dos nossos atletas a quem perspetivo um grande futuro. O André Amaro tem 20 anos e também jogou, e o Afonso Freitas tem 22. Satisfaz-nos esta resposta nestes ambientes, contra estes adversários", concluiu.

Vitória de Guimarães e Benfica empataram (0-0), este sábado, no Minho, em jogo da oitava jornada da Liga. Com este resultado, a equipa de Roger Schmidt passa a contar 22 pontos, mais três do que o F. C. Porto, que ascendeu ao segundo posto, ao vencer por 4-1 na receção ao Sporting de Braga, agora terceiro, também com 19. O Vitória é nono, com 11. Os encarnados voltam a entrar em campo na quarta-feira para defrontar o PSG, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.