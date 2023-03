Moreno: "Os golos do Benfica foram estranhos"

Apesar da pesada derrota diante do Benfica, na Luz, Moreno, treinador do Vitória de Guimarães elogiou a exibição dos minhotos.

"Sabemos que se quisermos pressionar, temos de equilibrar atrás. Pelo critério com que o Benfica consegue sair de uma primeira fase de pressão nossa. E foi isso que aconteceu. Foi uma vitória justa do Benfica, mas por número exagerados, na minha opinião. Mas quando se perde por estes números há que dar os parabéns ao adversário pela vitória", começou por dizer Moreno, considerando que os golos do Benfica foram "estranhos".

"Podíamos vir ao Estádio da Luz, baixar as linhas e a jogar em transição, mas não era o que queríamos e não foi isso que fizemos. Mas sabemos que pela qualidade do Benfica e também por alguma imaturidade nossa, poderíamos correr estes riscos. Quando digo que os números são exagerados é forma como o Benfica faz os golos. Foram golos estranhos. Queríamos ter mais bola, mas não conseguimos. Perdemos três pontos, ganhámos um atleta, o Tomás Handel esteve muito tempo parado e entrou. Percebemos todos que é um atleta que nos vai ajudar neste último terço do campeonato", acrescentou, garantido que os vimaranenses não tiveram falta de coragem diante dos encarnados.

"Não se trata de falta de coragem. Trata-se da forma agressiva que o Benfica incute. Não tivemos esses espaços. Não foi falta de coragem. Foi um desconforto do resultado que depois cria desconforto aos atletas em campo. Quem jogou, percebe o que é estar nestes ambientes e o que é começar o jogo com uma desvantagem da forma como foi. O primeiro golo é um ressalto e passado uns minutos é da forma que é, não é penálti. Não me quero agarrar a isso, mas cria desconforto. Trata-se de falta de conforto no jogo, pelo ambiente que está no estádio e por alguma imaturidade de alguns jogadores que pisaram pela primeira vez o Estádio da Luz. Continuo muito orgulhoso dos nossos atletas", concluiu.

O Benfica goleou (5-1), este sábado, o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz. Gonçalo Ramos, João Mário, em dose dupla, Dani Silva, na própria baliza, André Silva e António Silva marcaram os golos do encontro. Com este resultado, a nona vitória consecutiva na Liga, os encarnados passaram a somar 68 pontos, mais 11 do que o F. C. Porto e 13 do que o Sporting de Braga, equipas que se defrontam no domingo. Já o Vitória de Guimarães, com 40 pontos, segue no quinto posto, dois pontos à frente do Arouca.