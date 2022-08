Moreno: "Perdemos o jogo, mas não a eliminatória"

JN Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, apontou a falta de maturidade da equipa como a razão para a derrota na Croácia ante o Hajduk Split, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

"As falhas aqui são sempre coletivas e não individuais. O Miguel Maga fez um jogo fantástico. A primeira parte foi equilibrada, nós podíamos ter evitado algumas perdas de bola. Podíamos ter tido mais bola, reconheço. Depois entramos melhor na segunda e a seguir ao golo, se calhar fruto de alguma falta de maturidade do grupo, a começar pelo treinador, não consegue controlar o jogo e teve 20 minutos que não se podem ter. Com erros que não se podem ter a este nível. O responsável máximo sou eu. Perdemos o jogo, mas não a eliminatória. Temos de focar-nos numa eliminatória que não está perdida", começou por referir o técnico dos vimaranenses.

E prosseguiu: "Uma das mensagens que passámos ao grupo foi a de ter foco total, nos 90 minutos. E não é que não tenha tido, mas alguns atletas não competiam com estes cenários e ambientes. Eles vão aprender com isto, e crescer. Há coisas que se podem melhorar e não precisa de muito trabalho. Com vídeo, com trabalho de campo. Vamos melhorar depois de passar por estas realidades".

Moreno não faz comparações com o adversário da eliminatória anterior. "Nem o Puskás foi fácil. O Hajduk tem valores interessantes. Acho que melhorando detalhes no nosso jogo podemos passar de eliminatória. Dar os parabéns aos adeptos do Hajduk, foi um ambiente difícil, mas em Guimarães também eles vão ter ambiente difícil".

Para o segundo jogo, o treinador vitoriano diz que "o pensamento agora é recuperar os atletas e pensar no Chaves". E justificou: "É ainda cedo. Temos de nos focar no jogo daqui a três dias".

Com um calendário apertado, Moreno realça que a equipa está preparada. "É claro que é melhor trabalhar em cima de vitórias, mas estamos preparados para trabalhar em todos os cenários. Neste momento é importante não haver desconfiança. E acreditamos muito neste grupo. Vamos dar resposta. Vamos melhorar. Somos nós que temos de dar conta e resolver este calendário difícil, e vamos resolver, não tenho dúvidas nenhumas", finalizou.