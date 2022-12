Moreno quer ver o Vitória de Guimarães sair de Vizela com 26 pontos

JN/Agências Hoje às 17:48 Facebook

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, afirmou que a equipa se deve apresentar com "grande vontade de competir" no reduto do Vizela para vencer o desafio da 14.ª jornada da Liga, na sexta-feira.

Sexto classificado, com 23 pontos, o VItória de Guimarães regressa ao campeonato após mês e meio de pausa, motivada pelo Mundial2022, e quer dar continuidade ao registo de quatro vitórias nas cinco jornadas que antecederam o interregno, precisando, para isso, de se concentrar naquilo que vale.

"Houve uma mudança de equipa técnica no adversário, mas compete-nos sermos nós como grupo. Não podemos desconfiar do que valemos por causa do insucesso na Taça da Liga. Temos de nos apresentar com vontade grande de competir para sairmos de Vizela com 26 pontos", realçou o técnico, na antevisão à partida marcada para as 19 horas da próxima sexta-feira.

Confiante num "bom jogo", face à "qualidade individual e coletiva" das equipas e à "muita gente" que se perspetiva no Estádio do Vizela, com a bancada nascente já esgotada, o técnico de 41 anos reconheceu que o Vitória deve compreender o porquê de ter somado até agora 23 pontos na Liga, mas também as razões que ditaram a eliminação da Taça da Liga, face ao segundo lugar no Grupo F, após os três jogos realizados em novembro e em dezembro.

"Não termos os atletas disponíveis pode ser uma das razões para não conseguirmos o que queríamos. Agora não temos o Zé Carlos [lesionado], mas voltaram o Maguinha [Miguel Maga] e o Jorge Fernandes [para a defesa]. O [avançado] André Silva está cada vez melhor", realçou.

O Vizela vai realizar o primeiro jogo no escalão principal sob o comando técnico de Tulipa, o sucessor de Álvaro Pacheco, treinador que liderava os vizelenses desde a época 2019/2020 e que deixou o cargo em 30 de novembro. Moreno espera defrontar uma equipa "muito densa e viva no jogo", sem "grandes diferenças" face ao que era.