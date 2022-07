Moreno Teixeira: "Acredito que vamos fazer um bom jogo e ganhar"

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos minhotos anteviu com confiança a receção de amanhã (20.30 horas), ao Puskás Académia, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League.

Moreno Teixeira, treinador do Vitória de Guimarães, perspetivou com otimismo o encontro de amanhã (20h30), diante o Puskás Akadémia, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League.



O sucessor de Pepa no comando técnico, que irá estrear-se oficialmente como treinador principal dos minhotos, após passagem pela equipa secundária, acredita no melhor resultado, mas reconheceu muito valor à formação húngara. "Vai ser um jogo difícil, diante um adversário organizado e competitivo e que participa num campeonato que tem crescido muito. Basta ver os resultados que a seleção da Hungria tem alcançado nos últimos jogos. E é um adversário com alguns internacionais", lembrou.

Contudo, o valor do adversário não é entrave para encarar o jogo e a eliminatória com confiança. "Somos o Vitória. Estamos identificados com o adversário e, se estivermos tranquilos e colocarmos em campo a qualidade que temos, com o apoio dos nossos adeptos, acredito que vamos fazer um bom jogo e ganhar", acrescentou.

O Puskás Akadémia está identificado. "Fizemos observação do adversário e estamos preparados para tudo. É uma equipa muito compacta, com uma referência no ataque e que explora muito as transições. Mas temos de nos focar e fazer perceber aos jogadores que temos condições para vencer", anunciou o treinador, que também garantiu a presença de André Almeida na convocatória. "Faz parte do grupo e está convocado".

As críticas da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) também mereceu um breve comentário de Moreno Teixeira. Sou sócio da ANTF e com quotas em dia. Ao ler aquilo pensei que tinha cometido um crime. Senti desconforto, mas não cometi crime nenhum. Mas não quero me alongar muito".