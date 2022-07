Moreno Teixeira com estreia a ganhar no V. Guimarães

Antigo capitão é o substituto de ​​​​​​​Pepa no comando técnico dos vitorianos.

O Vitória de Guimarães, já com Moreno Teixeira no comando técnico, após o afastamento de Pepa, venceu o Torreense, por 1-0, nesta manhã de quarta-feira, num amigável disputado à porta fechada no Estádio D. Afonso Henriques. Bruno Duarte, de cabeça, foi o único elemento a revelar eficácia no jogo de caráter particular.

Moreno Teixeira, que iniciou a época como treinador da equipa B, utilizou Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai, Miguel Maga, Alberto Costa, Bruno Gaspar, André Amaro, Abdul Mumin, Maxwell Woledzi, Jorge Fernandes, Ryoya Ogawa, Hélder Sá, Ibrahima Bamba, Alfa Semedo, Matheus Índio, Nicolas Janvier, André Almeida, Dani Silva, Nelson da Luz, Jota Silva, Rúben Lameiras, Herculano, Bruno Duarte, Anderson Silva e Jason Bahamboula.