Moreno Teixeira: Fizemos o mais difícil, mas não fomos eficazes"

Após a eliminação da Liga Conferência da Europa, frente aos croatas do Hadjuk Split, Moreno Teixeira mostrou-se satisfeito com a quantidade de volume ofensivo, mas não gostou da falta de eficácia do V. Guimarães, em frente à baliza.

"Merecíamos, no mínimo, chegar ao prolongamento, pelo volume ofensivo que tivemos e as oportunidades que criámos. Serve de aprendizagem. Fizemos o mais difícil, que era entrar e marcar, mas depois não fomos eficazes. Ainda assim, os atletas foram fantásticos e deixam-me com um misto de emoções: frustrado com a eliminação, mas satisfeito pelo que vi", realçou o técnico.

Fora das competições europeias muito cedo na temporada, Moreno Teixeira defende que a equipa "não deve sentir vergonha" pelo insucesso na Europa, virando o foco para as competições internas.

"Falhámos o primeiro objetivo, mas esta equipa aprendeu muito. Crescemos muito depois do jogo na Croácia e ninguém tem de baixar a cabeça ou ficar com vergonha. O foco agora vai para o campeonato e preparar já o jogo com o Estoril", afirmou.

Instado a comentar a confusão entre jogadores após o apito final, o treinador vitoriano desvaloriza os acontecimentos. "Durante os 90 minutos, aconteceram coisas bem mais positivas do que no final. Valorizo mais o espetáculo que aconteceu ao longo dos 90 minutos", concluiu Moreno.