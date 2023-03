Moreno: "Temos de colocar os pés no chão"

Embora satisfeito com o bom momento que o V. Guimarães atravessa, embalado por cinco triunfos consecutivos, Moreno resfriou os ânimos e pede à equipa que mantenha "os pés no chão" para a receção ao Arouca, a contar para a 24.ª jornada da Liga.

"Ainda não temos a maturidade de outros grupos de trabalho, pela média de idades, pelo nosso passado. Temos de colocar bem os pés no chão. Se deixarmos de ser aquilo que temos sido, vamos ter dissabores. Vamos ser apenas avaliados pelo que fizermos no sábado", afirmou o treinador vitoriano.

O adversário de sábado (18 horas) está a realizar uma grande temporada e Moreno fez questão de parabenizar o trabalho desenvolvido pelo Arouca. "Depois de observarmos o Arouca percebemos o porquê de estar na posição em que está (7.º) e dos pontos que tem (34). Dou os parabéns ao mister Armando Evangelista. A equipa está identificada com todos os momentos do jogo, tem coragem com bola e, sem bola, sente-se muito confortável. É uma equipa muito rigorosa. Esperamos um jogo muito difícil", disse o técnico.

A fechar, Moreno deixou ainda palavras de apreço ao avançado do V. Guimarães, Safira, que festejou por cinco vezes nas últimas seis jornadas. "No dia em que deixar de ter os comportamentos que a equipa técnica quer, vai deixar de ser opção. Que continue a fazer golos, mas ele não joga só pelos golos que faz", concluiu.