Moretto: "Deu-me um grande gozo defender o penálti do Ronaldinho"

Em 5 de abril de 2006, o Benfica defrontou o Barcelona, no Camp Nou, nos quartos de final da Liga dos Campeões, após ter empatado (0-0), na primeira mão, no Estádio da Luz. O guarda-redes, Moretto, tornou-se num dos principais protagonistas da partida, após defender, aos cinco minutos, um penálti de Ronaldinho Gaúcho.

Ainda assim, os encarnados acabaram por perder (0-2) e foram eliminados. Na altura, as águias eram orientadas por Ronald Koeman, treinador holandês que foi recentemente despedido do comando técnico dos blaugrana. Ao JN, o antigo guarda-redes lembrou o jogo e falou sobre as expectativas para hoje.

Que memoria guarda do jogo de 2006?