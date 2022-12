Morita ainda de fora deve falhar duelo com o Paços de Ferreira

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Médio japonês continua sem treinar no relvado.

A três dias do duelo com o Paços de Ferreira, quinta-feira (21.15 horas), em Alvalade, Ruben Amorim continua a não contar com Hidemasa Morita na preparação no relvado. Este facto indicia que o médio ainda não deverá ser opção para o duelo com os castores.

O japonês, figura destacada no meio campo do leão, partiu para o Mundial em grande forma. Jogou pela seleção nipónica no Catar, mas voltou a Alvalade com queixas musculares. Amorim admitiu, então, que iria parar sem data de regresso. Mas existia a perspetiva de que pudesse competir ainda em 2022. Morita falhou os quatro jogos da Taça da Liga e havia a hipótese de voltar no retorno do campeonato. Cenário que, todavia, não se deve confirmar.