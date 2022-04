Morita alvo de procedimento disciplinar no Santa Clara

Morita está a ser alvo de um procedimento disciplinar do seu clube, o Santa Clara, tendo como base as suas declarações ao jornal "A Bola", que acusou os dirigentes de estarem a dificultar a sua transferência para o Sporting

"Esta situação está a ser, portanto, alvo de procedimento disciplinar interno", esclareceu nesta quarta-feira o emblema açoriano, em comunicado. "Reforçamos veementemente que, quer o atleta, quer o seu representante, deverão respeitar a instituição Santa Clara. Pois, pelo reverso da moeda, a nossa sociedade desportiva sempre tratou exemplarmente o atleta, bem como todos os restantes que connosco estão vinculados". O Santa Clara adiantou que está a avaliar propostas pelo jogador, acrescentando que está a escutar "os interesses de todas as partes envolvidas". "Assim será em todos os cenários e sempre colocando em primeiro lugar o Santa Clara acima de qualquer questão em particular".

O clube garantiu também que Morita falhou o duelo com o F.C. Porto devido a lesão e não por castigo. "Para abono dos factos, o atleta integrou-se no estágio alegando desconforto na zona inferior do pé, problema que disse trazer dos compromissos da seleção nacional japonesa. Posteriormente, no dia do jogo, pediu ao nosso treinador, Mário Silva, para não ser opção no jogo da 28ª jornada do campeonato pela questão supramencionada, uma vez que sentia que não estava em condições para contribuir na partida".