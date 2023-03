Morita assiste mas não evita derrota do Japão frente à Colômbia de Uribe

JN/Agências Hoje às 14:17 Facebook

O médio do Sporting Hidemasa Morita fez a assistência para o golo da seleção japonesa na derrota diante da Colômbia, por 2-1, em jogo particular disputado em Osaka.

Morita, jogador do Sporting, fez o passe para o tento dos nipónicos logo aos três minutos, da autoria Kaoru Mitoma, que tem sido um dos destaques do Brighton na Premier League, mas os colombianos chegaram ao empate ainda na primeira parte, através de Jhon Durán, aos 33 minutos.

No segundo tempo, os "cafeteros", com o médio do F. C. Porto Matheus Uribe de início e como capitão, operaram a reviravolta com um golo do avançado Rafael Borré, aos 61 minutos, com um pontapé de bicicleta.

Morita foi titular no Japão e foi substituído aos 79 minutos, enquanto Uribe foi totalista na Colômbia.