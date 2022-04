Morita cada vez mais perto de Alvalade

André Bucho Ontem às 22:44 Facebook

Negócio está bem encaminhado e Sporting vai até aos cinco milhões, mas em parcelas. Nipónico vai ser mesmo reforço para o meio-campo

As negociações entre o clube de Alvalade e Santa Clara por Morita sofreram avanços nos últimos dias e, ao que o JN apurou, existe uma base de entendimento para que o médio, de 26 anos, vista de verde e branco na próxima temporada. As pretensões iniciais da SAD do Santa Clara eram de cinco milhões de euros, valor que a administração de Frederico Varandas não quis corresponder... em pleno. Ainda assim, a última proposta dos leões, que colocam 3,5 milhões de euros garantidos aos quais se somam outro milhão e meio por objetivos, individuais e coletivos, totalizando o valor na casa dos pretendidos cinco milhões, abriram a porta para um entendimento que nos próximos dias deverá ficar fechado.

A primeira abordagem feita pelos leões não foi do agrado da SAD, que pretendia pagar um valor inicial de 2,5 milhões de euros aos quais adicionaria sempre alguns objetivos, mas que ficaria sempre abaixo das pretensões açorianas. Depois de vários avanços e recuos, a administração leonina subiu a parada inicial para os referidos 3,5 milhões de euros, valor que não foi consensual inicialmente, mas que, nesta fase, está próximo da aprovação. Muito contribuiu também a vontade do jogador, que desde cedo escolheu Alvalade como destino para a próxima temporada, apesar de ter interessados de outros campeonatos europeus. Em janeiro, aliás, o Hull City, do segundo escalão inglês, tinha o médio bem referenciado, mas o negócio não avançou. Mais próximo do final do mercado surgiram outros interessados, mas incapazes de cumprir as pretensões do Santa Clara.