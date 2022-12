Morita​​​​​​​ deixa Lazio de olhos em bico

Luís Antunes Hoje às 00:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Italianos têm japonês do Sporting como alvo. Coates e Fatawu já treinaram com o plantel.

A Lazio procura reforçar o meio campo e Morita é um dos alvos dos italianos que seguiram a prestação do médio no Mundial do Catar. O interesse no japonês é avançado pela "Gazzeta delo Sport", que o elege como um dos preferidos de Maurizio Sarri, técnico da Lazio.

Os italianos têm cerca de dez milhões de euros para investir, mas terão primeiro de promover a saída de Luis Alberto, um dos maiores ativos. O jogador leonino tem contrato até 2026 e uma cláusula de 45 milhões de euros, pelo que os leões estão protegidos face a uma eventual investida.