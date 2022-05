Morita em stand-by

Médio nipónico quer rumar a Alvalade, mas proposta de aquisição do Santa Clara deixa negócio num impasse.

No sábado, Sporting e Santa Clara conversaram sobre Morita, em Alvalade, mas a aquisição de que os açorianos estão a ser alvo por parte de um grupo de investimento chinês vem atrasar o negócio, que os leões querem fechar o mais rápido possível. Isto porque o nipónico é um dos principais ativos dos açorianos e a nova administração quer tomar a decisão sobre a venda do médio.

A proposta dos leões de 3,5 milhões de euros iniciais com outro milhão de euros de objetivos mantém-se em cima da mesa e o internacional pelo Japão continua a querer rumar a Alvalade, onde tem um contrato até 2027 à espera. Ainda assim, a demorada causada pelo compra do emblema de Ponta Delgada faz soar os alarmes e as alternativas começarão a ser exploradas caso o processo não avance.