Morita está fechado e vai assinar contrato até 2026

Santa Clara aceitou as condições oferecidas pela SAD leonina. Japonês para precaver saídas do meio-campo.

Fim de novela. Depois de várias semanas de negociações, o Sporting já tem amarrado Morita como reforço para 2022/23. Os leões apresentaram uma proposta de 3,8 milhões de euros, com possibilidade de chegar aos 4,5 milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos, que, após longa reflexão, foi aceite pela SAD do Santa Clara, que, ainda assim, mantém 5% do passe do internacional japonês.

Há muito que o emblema verde e branco chegou a acordo com Morita, que assinará contrato até 2026 e que será oficializado nos próximos dias. O jogador, de resto, está convocado para os próximos compromissos da seleção japonesa, mas está devidamente autorizado a formalizar a mudança para a capital portuguesa.