Morita nas contas de Amorim para o duelo europeu

Japonês ganhou minutos em Chaves e pode ser titular com o Midtjylland

Morita deve voltar à titularidade no duelo com o Midtjylland, esta quinta-feira (17.45 horas), referente ao playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O médio japonês, que cumpriu um plano de gestão física que o inibiu de alinhar no clássico com o F. C. Porto e no embate da primeira mão com os dinamarqueses, regressou contra o Chaves, e, ao que o JN apurou, entra nas contas de Ruben Amorim. O técnico leonino idealiza devolver a titularidade ao nipónico no confronto europeu.

A entrada do futebolista, que deve repartir as funções no meio-campo junto a Ugarte, pressupõe a subida de Pedro Gonçalves para uma das posições da linha ofensiva. Depois do empate em Alvalade (1-1), com um tento obtido já no último suspiro, os leões terão de se impor em solo nórdico para marcar presença nos oitavos de final da competição.