Morita nos convocados do Japão para dois particulares

O futebolista Hidemasa Morita, médio do Sporting, integra a lista de convocados do Japão para os dois particulares que a seleção asiática vai disputar frente a Estados Unidos e Equador, de preparação para o Mundial2022.

Morita, que chegou está época ao Sporting depois de duas temporadas no Santa Clara, integra uma longa lista de 30 jogadores chamados pelo selecionador Hajime Moriyasu para os duelos com Estados Unidos, em 23 de setembro, e Equador, em 27, ambos em Dusseldorf, na Alemanha.

O médio de 27 anos tem 16 jogos e dois golos pelo seu país.

No Campeonato do Mundo do Qatar, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, o Japão integra o Grupo E juntamente com Espanha, Alemanha e Costa Rica.