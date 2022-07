Morita oficializado no Sporting e novidades no plano internacional

Hidemasa Morita foi, finalmente, oficializado como reforço do Sporting, para 2022/23, oriundo do Santa Clara. No plano internacional Salah, renovou, o Lille contratou um reforço em Portugal e a Roma, de José Mourinho, apresentou Mile Svilar.

Sporting: O internacional japonês, Hidemasa Morita, tornou-se no segundo reforço dos leões para a próxima temporada, tendo assinado contrato até 2026. O médio, de 27 anos, chega aos leões após duas temporadas no Santa Clara e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. "Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube muito grande e fantástico. Estou muito feliz", disse Morita.

Lille: O novo clube de Paulo Fonseca anunciou a contratação de Alexsandro Ribeiro para o Lille, diretamente do recém-promovido, Chaves. O defesa central brasileiro, de 22 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas com o emblema francês, até 2026. Os transmontanos ficam com uma percentagem de uma futura venda do defesa.

Liverpool: A equipa treinada por Jurgen Klopp renovou com Mohamed Salah, que terminava contrato em 2023. O egípcio assinou um contrato " de longa duração", após cinco temporadas ao serviço dos "reds". Este foi um passo que deixou ambas as partes satisfeitas. "Sinto-me bem e estou ansioso por ganhar troféus com o clube, este é um dia feliz para toda a gente. Demora sempre um pouco de tempo a renovar, mas está tudo tratado pelo que só temos de nos focar no que está à frente"", afirmou o atacante. Desde a chegada a Anfield, Salah tornou-se num dos melhores jogadores do mundo e conquistou um total de sete troféus, com destaque para uma Liga dos Campeões e uma Premier League.

Itália: A Roma, de José Mourinho, oficializou a contratação de Mile Svilar, a custo zero, vindo do Benfica. O guarda-redes, de 22 anos, assinou um contrato até 2027 e vai lutar por um lugar na baliza da Roma com Rui Patrício. O sérvio vai envergar a camisola número 99. Em sentido contrário, o emblema italiano anunciou que cedeu Florenzi ao AC Milan, a título definitivo

Penafiel: Adílio Santos vai reforçar o Penafiel, da Liga 2, na próxima temporada, tendo assinado a título definitivo, por duas temporadas. O atacante, de 28 anos esteve emprestado ao Académico de Viseu, pelo Arouca, na temporada passada e agora o clube arouquense fica com uma percentagem de uma futura venda de Adílio. Pelo Arouca o extremo realizou 117 partidas, nas quais fez 24 golos.

Liga: Bruno Pinheiro não será treinador do Estoril na próxima temporada. O clube canarinho oficializou a saída do treinador que subiu a equipa à Liga, em 2020/21, e que esta temporada fez uma primeira metade excecional, tendo terminado na nona posição. Apesar do "divórcio" a Direção do Estoril não esqueceu o trabalho realizado por Bruno Pinheiro. "Gostaríamos de agradecer ao treinador Bruno Pinheiro e sua equipa técnica o excelente trabalho e compromisso demonstrado nas duas últimas épocas desportivas", lê-se em comunicado. Os canarinhos anunciaram também a aquisição do ex-benfiquista Tiago Araújo, em definitivo. O atacante, de 21 anos, assinou contrato até 2025.