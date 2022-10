Morita passa o pano e Adán limpa a nódoa 

André Bucho Hoje às 19:25 Facebook

Médio japonês abriu o ativo, embalando os leões para uma difícil vitória na deslocação aos Açores. Foi preciso sofrer até ao fim

O Sporting saiu com três pontos da ilha de São Miguel após uma vitória frente ao Santa Clara, por 2-1, mas a tarde podia ter sido bem mais cinzenta não fosse a brilhante exibição de Adán na segunda parte, quando os leões estavam na frente pela margem mínima. Ruben Amorim apostou no regresso de Paulinho para a frente de ataque e deixou Gonçalo Inácio no banco, lançando St. Juste no lado direito da defesa, que contou também com o regresso de Coates.

Os primeiros 45 minutos não tiveram grande história. Frente a um bloco muito baixo, os leões controlaram a bola, mas foram pouco espevitados e sentiram dificuldades em chegar à baliza.. Quando deixou de lateralizar o jogo e passou a investir no espaço entre linhas, o leão desbloqueou o duelo. Paulinho desmontou a fortaleza do Santa Clara com um toque de classe, que encontrou Edwards. O inglês atirou para defesa apertada de Gabriel Baptista e, na recarga, surgiu Morita, que só teve de encostar. O nipónico, que trocou os açorianos pelo Sporting este verão, não festejou.