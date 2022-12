Morita volta mas só joga na Liga  

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Morita, que representou o Japão no Mundial, regressa a Alvalade na próxima semana para integrar a preparação. No entanto, ao que apurámos, o médio ainda não fará parte dos eleitos de Ruben Amorim para o último jogo da Taça da Liga, com o Marítimo, terça-feira, em Alvalade.

O japonês reentra na órbita leonina, depois de uma prestação que mereceu elogios, mas só será opção do técnico para o duelo com o Paços de Ferreira, no regresso da Liga (29 de dezembro).