Morlaye Sylla regressa a Arouca e Leandro Silva reforça Hapoel Haifa

O internacional guineense Morlaye Sylla assinou por três temporadas pelo Arouca. Leandro Silva foi apresentado no Hapoel Haifa, do Israel.

Sylla, de 23 anos, já representou a Guiné-Conacri em 19 ocasiões - incluindo na Taça das Nações Africanas de 2021 -, apontando três golos, e regressa à Serra da Freita depois de ter representado o emblema nos juniores, em 2016/17, tendo o médio representando o Horoya, do seu país, nas últimas três temporadas.

De saída está Leandro Silva, o médio de 28 anos assinou pelos israelitas do Hapoel Haifa, depois de 68 jogos, dois golos e uma subida de divisão nos últimos dois anos ao serviço do Arouca, que em comunicado agradeceu "o compromisso e dedicação" do atleta "dentro e fora dos relvados".

O plantel de Armando Evangelista, que já tinha anunciado o guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena e o avançado espanhol Rafa Mújica, regressa aos trabalhos no dia 29 de junho, com a realização de exames médicos.