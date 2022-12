Morre aos 87 anos Hermínio Barreto, antiga glória do Sporting

JN/Agências Hoje às 14:03 Facebook

O antigo basquetebolista Hermínio Barreto, referência do Sporting e que chegou a ser selecionador nacional, morreu, aos 87 anos, informou, hoje, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

"A FPB expressa o seu mais profundo pesar pela morte de Hermínio Barreto, figura histórica da nossa modalidade, aos 87 anos", refere a Federação, numa curta nota publicada na sua página oficial no Facebook.

O antigo basquetebolista, de 1,80 metros, começou por se notabilizar no Desportivo de Lourenço Marques, na primeira metade da década de 1950, antes de ser jogador do Sporting, clube ao qual chegou em 1956.

Hermínio Barreto fez parte de uma geração de leões em que se destacaram Armando Garranha, António Feu e Fonte Santa, conquistando o campeonato de 1959/1960.

Além de jogador, Hermínio Barreto, distinguido em 1968 com o prémio Stromp, foi também treinador do Sporting, em todas as categorias, bem como do Atlético, da Real Sociedad e do Desportivo de Lourenço Marques, além da Federação Portuguesa de Basquetebol, na qual chegou a assumir o cargo de selecionador de juniores e seniores.