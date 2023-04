Eustaquio de luto pela morte da mãe

JN Hoje às 23:14 Facebook

No final do jogo com o Santa Clara, que o F. C. Porto venceu por 2-1, Sérgio Conceição explicou que Eustaquio foi substituído no início da segunda parte por "motivos pessoais".

O médio de 26 anos foi titular no duelo desta noite no dragão e acabou por ser substituído no início da segunda parte. Quando deixou o relvado, Eustaquio trocou algumas palavras com Sérgio Conceição que, no final do encontro, explicou que a decisão de tirar o atleta de campo não foi por questões físicas mas sim, pessoais. Segundo apurou o JN, a mãe do jogador morreu este sábado.

"Se a conversa foi sobre a substituição? Não, infelizmente não foi por isso. O Stephen tem um problema pessoal, não foi nada do jogo. E aproveito para lhe mandar um abraço. O grupo está com ele, estamos todos juntos nesta luta, não só desportiva mas também familiar", afirmou o técnico na zona de entrevistas rápidas.

Entretanto, o F. C. Porto emitiu um comunicado no qual se mostrou solidário com o jogador.

"O F. C. Porto está solidário com Stephen Eustáquio, que perdeu a mãe este sábado, no decorrer do encontro com o Santa Clara. Num momento muito difícil e de enorme tristeza, o clube envia as mais sentidas condolências a toda a família enlutada", pode ler-se na nota.