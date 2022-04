Morreu Abrantes Mendes, antigo dirigente e candidato a presidente do Sporting

JN Hoje às 09:41, atualizado às 10:13 Facebook

Antigo dirigente e candidato à presidência do clube leonino tinha 68 anos

Sérgio Abrantes Mendes, antigo candidato à presidência do Sporting, faleceu, aos 68 anos, vítima de doença prolongada.

O juiz foi candidato à presidência do emblema de Alvalade em duas ocasiões, em 2006 e 2011, numas eleições ganhas por Soares Franco e Godinho Lopes, respetivamente. Na década de 80 foi presidente da mesa da assembleia geral do clube.

Desde sempre ligado à causa leonina por influência direta do pai António, antigo jogador, treinador e dirigente dos leões, Sérgio Abrantes Mendes foi também praticante de futebol, embora amador.

"Sportinguista convicto e uma presença ativa no clube, Abrantes Mendes herdou do pai, António Abrantes Mendes, a paixão pelo Sporting. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, enaltecendo e agradecendo os anos de dedicação e sentida devoção ao clube", lê-se na mensagem de condolências do clube de Alvalade.