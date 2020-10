Morreu aos 73 anos antigo internacional Augusto Matine

JN/Agências Hoje às 21:33 Facebook

O ex-futebolista internacional português Augusto Matine, que jogou no Benfica e Vitória de Setúbal, nas décadas de 60 e 70, morreu esta terça-feira, aos 73 anos, informou a Federação Moçambicana de Futebol (FMF).

Matine representou o Benfica entre 1967 e 1973, com uma passagem pelo Vitória de Setúbal pelo meio. Entre 1973 e 1976, voltou a jogar pela equipa sadina, antes de envergar igualmente as camisolas de Portimonense, Lusitano de Évora, Desportivo das Aves, Estrela da Amadora e Torralta.

Mais tarde, enveredaria pela carreira de treinador, orientando o Estrela da Amadora, a seleção de Moçambique, o Ferroviário de Maputo e Desportivo de Maputo.

O Benfica, através do site oficial, lamentou a morte do antigo médio, "expressando as mais sentidas condolências à sua família e amigos", e recordando "um jogador de meio-campo de enorme talento", que conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Taça de Honra pelas águias.

Também o Estrela da Amadora recordou Matine, endereçando condolências a familiares e amigos, e assegurando que o antigo futebolista e treinador "jamais será esquecido" pelo clube da Reboleira.

Augusto Matine nasceu em Lourenço Marques (atual Maputo), em Moçambique, tendo representando a seleção portuguesa de futebol em nove ocasiões.

Numa nota de pesar publicada no site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do presidente Fernando Gomes salientou o contributo do antigo futebolista: "Matine foi um jogador importante no futebol português, para além do contributo que deu à Seleção Nacional. Quero manifestar o meu reconhecimento e gratidão por tudo o que deu ao futebol português. À sua família deixo as minhas mais sinceras condolências".

Por seu lado, o selecionador Fernando Santos também manifestou o pesar. ""Tive conhecimento agora, através do seu filho Mauro, da triste notícia do falecimento de Augusto Matine, grande amigo de há muitos anos. Já tive a oportunidade de transmitir o meu profundo pesar a toda a sua família, mas não queria deixar de homenagear publicamente o grande homem, o excelente jogador e o amigo de eleição que foi. Que a sua alma descanse em paz", referiu em declarações ao site da FPF.