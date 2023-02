Morreu Barros Pereira, antigo secretário-geral do Braga

Ernesto Barros Pereira, antigo secretário-geral do Sporting de Braga e sócio de mérito do clube minhoto, faleceu, aos 85 anos. Autor de dois livros sobre a história do emblema minhoto, desempenhou também vários cargos associativos e federativos.

O Sporting Clube de Braga manifestou, nesta sexta-feira, "profundo pesar", pelo falecimento de José Ernesto Barros Pereira, sócio de mérito do clube minhoto e que, ao longo de 10 anos, desempenhou o cargo de secretário-geral do emblema bracarense.

Apaixonado pelo Sporting de Braga e autor de dois livros sobre o clube, José Ernesto Barros Pereira desempenhou, ao longo de várias décadas, vários cargos como dirigente dos guerreiros do Minho, assim como teve papel ativo em outras atividades relacionadas com o Mundo do futebol, designadamente enquanto presidente da Associação de Futebol de Braga e também do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Foi, também, vice-presidente federativo.

O Braga endereçou à família e amigos de José Ernesto Barros Pereira "as mais sentidas condolências".