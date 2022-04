Morreu Carvalho, antigo guarda-redes do Sporting e da seleção nacional

JN/Agências Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo guarda-redes faleceu aos 84 anos. Venceu vários títulos pelo clube leonino, entre os quais a Taça das Taças, e jogou no Mundial de 1966.

Joaquim Carvalho é um nome importante da história do Sporting, que representou entre 1958 e 1970, tendo feito parte da equipa que conquistou a Taça das Taças, em 1964.

Para além dessa conquista europeia, Carvalho, natural do Barreiro, foi por três vezes campeão nacional pelos leões e venceu uma Taça de Portugal.

A sua qualidade fê-lo chegar à seleção nacional, tendo disputado um jogo, frente à Hungria, no Mundial de 1966, realizado em Inglaterra, no qual Portugal atingiu as meias-finais.

Em 2011, Carvalho foi distinguido com o Prémio Stromp, na categoria Saudade. "Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", pode ler-se na nota de pesar publicada pelo clube de Alvalade.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol apresentou as condolências: "A história do futebol português tem sido construída por muitos nomes de excecional valia como Carvalho. À família, aos amigos e ao clube que representou durante tantos anos dirijo uma palavra de conforto".

"Lamento profundamente o desaparecimento de Joaquim Carvalho, internacional português que marcou presença na primeira participação da seleção nacional no campeonato do mundo, em 1966, integrando a célebre equipa dos "Magriços". Foi um guarda-redes de enormes atributos, um gigante na baliza, que cumpriu uma carreira notável ao serviço do Sporting, no qual, além de títulos nacionais conquistou a Taça dos Vencedores das Taças", escreveu Fernando Gomes