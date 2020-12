Hoje às 01:22 Facebook

O ex-atacante Paolo Rossi morreu, quarta-feira, aos 64 anos, segundo a imprensa italiana. As circunstâncias da morte são ainda desconhecidas.

A notícia da morte do ex-jogador foi avançada pelo jornalista Enrico Varriale, da estação de televisão TV RAI, e posteriormente no site do jornal "Gazetta dello Sport" e outros meios da imprensa italiana.

Paolo Rossi era casado com Federica Cappelletti desde 2010 e tem três filhos: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.