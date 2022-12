Morreu Fabián O'Neill, antigo jogador da Juventus

Faleceu este domingo Fabián O'Neill, antigo futebolista da Juventus, aos 49 anos, vítima de uma cirrose crónica.

Chegou a ser considerado um grande talento do futebol uruguaio mas nunca conseguiu corresponder às expectativas no mais alto nível. Fabián O'Neill faleceu este domingo vítima de uma cirrose crónica, que o atormentava devido a uma carreira ligada ao alcoolismo. O antigo jogador da Juventus foi internado no sábado de urgência e acabou por morrer hoje.

Foi formado nos uruguaios do Nacional e mudou-se para Itália para jogar no Cagliari. Despertou o interesse da Juventus e competiu na "vecchia signora" durante uma época e meia, para depois se transferir para o Perugia e, eventualmente, para o Nacional. Retirou-se do futebol em 2004, com 29 anos.