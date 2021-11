Morreu Frank Williams, lenda da Fórmula 1

JN/Agências Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-piloto e empresário britânico Frank Williams, o lendário homem-forte da Williams, morreu este domingo, aos 79 anos, dois anos depois de ter cumprido meio século à frente da equipa de Fórmula 1.

"É com grande tristeza que, em nome da família Williams, a equipa confirma a morte do Sir Frank Williams, fundador e ex-chefe de equipa da Williams Racing, aos 79 anos", anunciou a equipa em comunicado divulgado este domingo, acrescentando que, "depois de dar entrada no hospital na sexta-feira, Sir Frank morreu em paz nesta manhã, cercado pela sua família".

"Hoje, prestamos homenagem ao nosso líder muito amado e inspirador. Frank fará muita falta. Solicitamos que todos os amigos e colegas respeitem os desejos de privacidade da família Williams neste momento", pode ler-se na nota.