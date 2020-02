Morreu Ibraim, ex-futebolista do Vitória de Guimarães e do Benfica

JN/Agências Hoje às 17:56 Facebook

Ibraim, futebolista do Vitória de Guimarães e do Benfica na década de 70, morreu este sábado, aos 67 anos, informou o clube vimaranense, que o antigo extremo representou por mais tempo.

"Antiga glória do Vitória Sport Clube, Ibraim faleceu, esta manhã, em Vila Praia de Âncora, na sua residência, aos 67 anos. O Vitória vem por este meio demonstrar as mais profundas condolências à sua família e amigos", lê-se na nota emitida pelos vitorianos.

Natural de Vila Praia de Âncora, localidade do distrito de Viana do Castelo, Ibraim rumou a Guimarães com 16 anos para integrar os escalões de formação e estreou-se pela equipa principal na época 1970/71, na I Divisão, numa derrota caseira com a Académica (2-1).

Depois de sete golos em 81 jogos oficiais até ao final da época 1973/74, o atacante rumou ao Benfica, clube pelo qual se sagrou campeão nacional em 1974/75, com dois golos em 14 partidas na competição.

Depois de passagens pelo Varzim, pelo Vianense e por equipas dos Estados Unidos e do Canadá, o jogador representou ainda a Académica, entre 1981 e 1983, com 37 encontros disputados e sete golos marcados.