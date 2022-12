Morreu jogador Fábio Garrido aos 21 anos

O antigo jogador do Belenenses e Barreirense Fábio Garrido morreu este sábado, aos 21 anos.

O extremo que passou pela formação do Sporting, Beira-Mar Almada, Nacional e Tondela, tinha-se estreado na equipa principal do Belenenses em 2020/21, tendo participado em quatro jogos e transferindo-se na época passada para o Barreirense.

Na atual época, Fábio Garrido não estava a competir. "É com enorme pesar que informamos que o nosso atleta Fábio Garrido faleceu. O Fábio foi um exemplo para todos nós, a sua alegria era contagiante, dono de um talento que aliado ao trabalho eram as ferramentas perfeitas, a forma como era acarinhado por todos no balneário revela que hoje o céu ganhou uma grande estrela e nós perdemos um grande homem e atleta. À família do Fábio desejamos muita força nesta hora e dizer-vos que estamos disponíveis para tudo o que precisarem. A ti querido Fábio um muito obrigado por tudo aquilo que nos deixaste!", pode ler-se no comunicado do Barreirense.